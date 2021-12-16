المغرب.. 4 وفيات وأكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 221 أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 952189 حالة.

كما سجلت الوزارة 4 وفيات جديدة اليوم، بعد صفر حالة أمس، لتسجل وفيات كورونا في المملكة 14802.

وقالت الحكومة المغربية الخميس إن حالة الإصابة بأوميكرون التي أعلن عن اكتشافها بالدار البيضاء يوم الأربعاء محلية نتيجة التحور المستمر لفيروس كورونا، وأنها ليست وافدة من الخارج.

وأفادت الحكومة بأن الوضع الوبائي في المغرب "مستقر ولا يدعو إلى القلق".

المصدر: رويترز