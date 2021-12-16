السفير الفرنسي في الجزائر يحتفل بيوم اللغة العربية (فيديو)

نشرت السفارة الفرنسية بالجزائر فيديو للسفير فرانسوا غويات وهو يتحدث باللهجة الجزائرية عشية اليوم العالمي للغة العربية في الـ18 من ديسمبر.

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وظهر السفير وهو يتحدث بالعامية ويجيب على أسئلة متعلقة بالثقافة الجزائرية على غرار الأطباق التقليدية والأغاني الشعبية والأماكن السياحية وغيرها.

وكتبت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "مع اقتراب يوم اللغة العربية 18 ديسمبر، يتحدث السفير غويات عن شغفه بالثقافة الجزائرية من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة".

مع اقتراب اليوم العالمي للغة العربية المصادف للثامن عشر من ديسمبر من كل سنة، عبّر السفير فرانسوا غوييت من خلال بعض الأسئلة عن حبّه للجزائر و الثقافة الجزائرية.#اليوم_العالمي_للغة_العربيpic.twitter.com/sjBuH0VFq2 — France en Algérie (@ambafrancealger) December 16, 2021

المصدر: تويتر