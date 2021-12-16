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السفير الفرنسي في الجزائر يحتفل بيوم اللغة العربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

السفير الفرنسي في الجزائر يحتفل بيوم اللغة العربية (فيديو)
تويتر
السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات
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نشرت السفارة الفرنسية بالجزائر فيديو للسفير فرانسوا غويات وهو يتحدث باللهجة الجزائرية عشية اليوم العالمي للغة العربية في الـ18 من ديسمبر.

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وظهر السفير وهو يتحدث بالعامية ويجيب على أسئلة متعلقة بالثقافة الجزائرية على غرار الأطباق التقليدية والأغاني الشعبية والأماكن السياحية وغيرها.

وكتبت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر":  "مع اقتراب يوم اللغة العربية 18 ديسمبر، يتحدث السفير غويات عن شغفه بالثقافة الجزائرية من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة".

المصدر: تويتر

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