الصحة الفلسطينية تسجل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون
Reuters
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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في فلسطين كمال الشخرة تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في رام الله والخليل وطوباس.
وأضاف الشخرة أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون.
وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.
ودعا الشخرة للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم.
وناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقا.
المصدر: RT
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