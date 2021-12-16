إسرائيل تتهم سائق أجرة فلسطيني بنقل منفذ عملية طعن

أسندت السلطات الإسرائيلية لسائق أجرة فلسطيني تهمة نقل شخص من الضفة الغربية إلى القدس نفذ هناك لاحقا عملية طعن.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس أن السائق البالغ من العمر 48 عاما من سكان مدينة كفر قاسم يواجه اتهامات لنقله من مدينة قلقيلية إلى القدس في وقت سابق من الشهر الجاري الشخص الذي طعن هناك لاحقا شابا من اليهود الحريديم وقُتل برصاص الشرطة.

واتهم السائق بـ"الإهمال"، وتنص لائحة الاتهام الموجهة إليه على أنه "كان يجب عليه أن يشتبه بأن راكبه يمكن أن ينفذ هجوما في أراضي إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"