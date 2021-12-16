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لافروف والبرهان يؤكدان أهمية تكثيف عمل اللجنة الحكومية المشتركة

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لافروف والبرهان يؤكدان أهمية تكثيف عمل اللجنة الحكومية المشتركة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أهمية تكثيف عمل اللجنة الحكومية الروسية السودانية المشتركة.

وكتبت الخارجية الروسية: "أشار الجانبان أيضا إلى ضرورة تكثيف عمل اللجنة الثنائية بين الحكومتين في التعاون التجاري والاقتصادي".

وتابعت: "تم النظر في تعزيز وتطور العلاقات الروسية السودانية الودية، وتقييم تنسيق السياسة الخارجية لموسكو والخرطوم في الأمم المتحدة وغيرها من الحلبات الدولية".

وقالت: "أكد الوزير لافروف على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان"، مشددا على أهمية "عدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية".

المصدر: "تاس"

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