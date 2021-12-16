تجمع مغاربي يطالب الجزائر بإقرار مأساة الأسر المغربية المهجرة

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر دعا السلطات الجزائرية للإقرار بمأساة الأسر المغربية المهجرة من البلاد في ديسمبر 1975.

وشدد التجمع على أنه رغم مضي 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة.

وذكر التجمع أنه تم في ديسمبر 1975 طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.

كما قالت الهيئة إن هذه العائلات حرمت بين عشية وضحاها من كل ممتلكاتها التي ظلت على الجانب الآخر من الحدود في الجزائر.

ودعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين جردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية من كرامتهم الإنسانية، حسب نص البيان.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربي