السيول تضرب إحدى أشهر المحميات في مصر (فيديو)

شهدت مدن جنوب محافظة البحر الأحمر المصرية اليوم الخميس هطولات مطرية غير مسبوقة، حيث غمرت مياه السيل عددا من المناطق.

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وضربت السيول محمية جبل علبة بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، كما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة وسحب وغيوم منخفضة مع نشاط ملحوظ فى حركة الرياح.

وشهدت قرية إدلديت بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ حيث تعرضت لأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول.

واستقبل أهالي المنطقة الأمطار والسيول بالاحتفالات، حيث تتسبب فى اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش، التي يعتمد عليها أهالي المنطقة في رعي الإبل والأغنام.

وأكد الأهالي أن الأمطار لا تتسبب فى أي أضرار أو خسائر لوجود الآبار وتجمعات المياه، التي يستخدمها أهالي المنطقة في حياتهم اليومية، ورعي الإبل والأغنام.

المصدر" القاهرة 24