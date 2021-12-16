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السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الرياض (صور)
Reuters
السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الرياض
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تمكنت السلطات السعودية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في العاصمة الرياض، شملت الإمفيتامين والحشيش.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أسفرت عن ضبط 1.200.712 قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و50 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض.

وأضاف محمد النجيدي أنه تم القبض على مستقبليها وهما سعوديان من أرباب السوابق.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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