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تونس.. إلقاء القبض على مواطن وزع مناشير تدعو لـ"إسقاط النظام وإقامة دولة الخلافة"

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تونس.. إلقاء القبض على مواطن وزع مناشير تدعو لـ
Reuters
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ألقى أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي بوزيد التونسية اليوم الخميس، القبض على مواطن أصيل الجهة بصدد توزيع مناشير تابعة لحزب التحرير، وتتضمن دعوة لـ"إسقاط النظام وإرساء دولة الخلافة".

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ووفق إذاعة "شمس أف أم" ينتظر أن يتم عرض الموقوف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بعد تحرير محضر في الغرض.

وأفادت الإذاعة بأن المعني كان بصدد إلقاء المناشير بعدد من المنازل بأحياء مدينة سيدي بوزيد.

المصدر: إذاعة "شمس أف أم"

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