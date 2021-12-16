ليبيا.. المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب يتوقع تأجيل الانتخابات "فترة وجيزة"

توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "الصعوبات والعراقيل" التي واجهت العملية الانتخابية.

وقال المريمي في تصريح لقناة "العربية الحدث": إن "التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوما، مضيفا أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط.

ورجح المريمي، حل الكثير من المشكلات أمام المفوضية بعد جلسة النواب يوم الاثنين المقبل، "لتباشر عملها".

من جهته، قال أبو بكر مردة عضو مفوضية الانتخابات الليبية لتلفزيون "الجزيرة" اليوم الخميس، إنه "أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

المصدر: بوابة الوسط+رويترز