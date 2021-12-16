في خطوة نادرة.. "البعث" السوري يحل قيادة أحد فروعه ويستبدلها بأخرى

أصدرت القيادة المركزية لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" في سوريا، قرارا تضمن إعفاء أمين وبعض أعضاء فرع إدلب للحزب من مهامهم، حسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السورية.

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وورد في القرار: أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قرار رقم /278/ بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/12/2021، وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب تقرر إعفاء كل من: 1- أسامة قدور فضل من مهمته أمينا للفرع .

2- معروف عبدالله الحاج علي من مهمته عضوا في قيادة الفرع .

3- عدنان محمد زين عجمي من مهمته عضوا في قيادة الفرع .

4- فاضل أمين زنكلو من مهمته عضوا في قيادة الفرع .

وأصدرت القيادة المركزية للحزب، كذلك قرارها رقم /279/بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/12/2021 بإعادة تشكيلها لفرع إدلب الجديد وفق الآتي: 1- أحمد جاسم النجار أميناً للفرع .

2- ميادة جبرائيل جبور عضوا.

3- فوزية محمد مناع عضوا.

4- عوض حسن محمود عضوا.

5- يوسف مصطفى دوبا عضوا.

6- عبد الواحد رزوق عضوا.

7- محمد فهد الصوص عضوا.

8- عباس ديبو الطحان عضوا.

9- المحافظ عضوا.

وعلمت "الوطن"من مصادر خاصة أن سبب الإعفاء كان نتيجة تقرير لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية الذي رصد مخالفات وتجاوزات ارتكبها من طالهم قرار الإعفاء في أعمال تنظيمية وإدارية.

المصدر: "الوطن"