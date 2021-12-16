كومار يطلع ميقاتي على المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في لبنان

أطلع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة.

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وبحسب رئاسة الحكومة اللبنانية، اجتمع ميقاتي مع كومار الذي أشار إلى "أنه وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل على منصة "برنامج الحماية الاجتماعية"، ونسبته، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا".

1/2 إجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه الذي اشار الى "انه وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل على منصة "برنامج الحماية الاجتماعية"، ونسبته، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا" ...#لبنان@SarojJha001 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 16, 2021

وأضاف كومار "إنه أطلع الرئيس ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها خاصة مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء .كما وضع الرئيس في صورة البرامج الممولة للبنان وتتضمن عدة مشاريع معلنا بأن هناك أموال ستدفع في أول السنة المقبلة".

المصدر: RT