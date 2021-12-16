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كومار يطلع ميقاتي على المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في لبنان

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كومار يطلع ميقاتي على المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في لبنان
Reuters
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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أطلع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة.

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وبحسب رئاسة الحكومة اللبنانية، اجتمع ميقاتي مع كومار الذي أشار إلى "أنه وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل على منصة "برنامج الحماية الاجتماعية"، ونسبته، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا".

وأضاف كومار "إنه أطلع الرئيس ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها خاصة مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء .كما وضع الرئيس في صورة البرامج الممولة للبنان وتتضمن عدة مشاريع معلنا بأن هناك أموال ستدفع في أول السنة المقبلة".

المصدر: RT

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