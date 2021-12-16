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نائب تركي يصعد المنبر بـ"صندوق برتقال"! (صورة)

أخبار العالم العربي

نائب تركي يصعد المنبر بـ
Reuters
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أثار البرلماني التركي المعارض، بوراق أرباي دهشة زملائه في مجلس النواب، إثر صعوده إلى منصة البرلمان ومعه صندوق من البرتقال.

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وأوضح أرباي، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري، أن سبب تصرفه، هو للفت الانتباه إلى مشاكل منتجي البرتقال، مشيرا إلى أنه ابن عائلة منتجة للبرتقال، وجميع منتجي البرتقال الآن في وضع صعب.

نائب تركي يصعد المنبر بـ
صحيفة زمان التركية


وقال: "القرويون لا يستطيعون شراء الأسمدة، لا يمكنهم شراء المبيدات. منتجو الليمون في مرسين يقطعون الأشجار، انتهى إنتاج الليمون، إذا لم يتم حل الأزمة، فسيتعين قطع أشجار الحمضيات".

وعمد النائب التركي إلى رمي البرتقال على المنصة بعد انتهاء خطابه. فيما حذره نائب رئيس مجلس النواب جلال ادان قائلا: "ما تفعله ليس بالصواب".

من جهة أخرى صفق نواب حزب الشعب الجمهوري لأرباي، وجمعوا البرتقال من أمام المنصة.

المصدر: صحيفة زمان 

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