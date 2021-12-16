محمد الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأمريكي ستقضي على موازنة السعودية

قال محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إن "إعلان أمريكا نجاح تجربة سلاح ليزري في بحر عدن، مناورة بعرض مغر- ستقضي على موازنة السعودية".

وكتب الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "إعلان أميركا نجاح تجربة سلاح ليزري في بحر عدن، مناورة بعرض مغر- ستقضي على موازنة السعودية رغم إعلان الفائض- لمواجهة القوارب المسيرة اليمنية، كما جاء في الأخبار"، مضيفا: "السؤال كم سيكلف السعودية امتلاكه وهل سيجدي أم سيفشل كما فشلت أنظمة الباتريوت أمام مسيرات صماد والصواريخ اليمنية. لنرقب جميعا ذلك".

اعلان امريكا نجاح تجربةسلاح ليزري في بحر عدن مناورةبعرض مغري_ستقضي على موازنةالسعودية_رغم اعلان الفائض

لمواجهةالقوارب المسيرةاليمنية كما جاء في الاخبار

والسؤال كم سيكلف السعوديةامتلاكه

وهل سيجدي

ام سيفشل كما فشلت انظمة الباتريوت امام مسيؤات صماد والصواريخ اليمنية

لنرقب جميعاذلك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 15, 2021

وأعلن الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن سفينة "يو إس إس بورتلاند" اختبرت سلاح ليزر جديد، ودمرت هدفا عائما في خليج عدن، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التابعة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر.

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️https://t.co/nYWqgtbLdQpic.twitter.com/L0xfysIG1q — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 15, 2021

المصدر: RT