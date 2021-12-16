 
مباشر

محمد الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأمريكي ستقضي على موازنة السعودية

أخبار العالم العربي

محمد الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأمريكي ستقضي على موازنة السعودية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryyu

قال محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إن "إعلان أمريكا نجاح تجربة سلاح ليزري في بحر عدن، مناورة بعرض مغر- ستقضي على موازنة السعودية".

وكتب الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "إعلان أميركا نجاح تجربة سلاح ليزري في بحر عدن، مناورة بعرض مغر- ستقضي على موازنة السعودية رغم إعلان الفائض- لمواجهة القوارب المسيرة اليمنية، كما جاء في الأخبار"، مضيفا: "السؤال كم سيكلف السعودية امتلاكه وهل سيجدي أم سيفشل كما فشلت أنظمة الباتريوت أمام مسيرات صماد والصواريخ اليمنية. لنرقب جميعا ذلك".

وأعلن الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن سفينة "يو إس إس بورتلاند" اختبرت سلاح ليزر جديد، ودمرت هدفا عائما في خليج عدن، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التابعة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا