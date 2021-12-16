"سانا": تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في البوكمال
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور.
وأوضحت أن تسوية أوضاع السوريين تأتي في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
sana
المصدر: "سانا"
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