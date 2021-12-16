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"سانا": تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في البوكمال

أخبار العالم العربي

Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور.

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وأوضحت أن تسوية أوضاع السوريين تأتي في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

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المصدر: "سانا"

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