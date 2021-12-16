إجراء أول عملية جراحية من نوعها في ليبيا بمشاركة طبيب تركي

أعلنت وزارة الصحة الليبية، إجراء عملية جراحية داخل مستشفى "طرابلس الجامعي" لأول مرة في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بيان، أن العملية تتمثل في زراعة أقطاب كهربائية لمريض يعاني مرض "شلل الرعاش" داخل مستشفى "طرابلس الجامعي"، أجراها البروفسور التركي الزائر عطا الله هيثم والدكتور فيصل بن طالب، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طرابلس الجامعي.

وقالت إن العملية تأتي تنفيذا لبرنامج توطين العلاج بالداخل الذي أطلقه وزير الصحة الدكتور علي الزناتي من خلال الاستعانة بأطباء زوار لإجراء عمليات جراحية كبرى داخل ليبيا.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أن مستشفى العيون بطرابلس سوف يستضيف الأسبوع المقبل، الطبيبة الأوكرانية ناتاليا بترينكو لإجراء عمليات جراحية تجميلية للحالات المتضررة من الحروب والحالات التي تعاني تشوهات خلقية بالعيون، بمساعدة فريق طبي ليبي متخصص.

المصدر: الوسط