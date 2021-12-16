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وزيرة إسرائيلية تشكل لجنة للمضي قدما في تأسيس مستوطنة "مرتفعات ترامب"

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وزيرة إسرائيلية تشكل لجنة للمضي قدما في تأسيس مستوطنة
Reuters RONEN ZVULUN
مستوطنة "مترفعات ترامب" في هضبة الجولان السورية المحتلة
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وقعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد على خطوة رئيسية نحو إنشاء مستوطنة جديدة سميت "مرتفعات ترامب" باسم الرئيس الأمريكي السابق، في الجولان السوري المحتل.

وبقبولها توصية مدير وزارتها ولجنة تخطيط الجليل الأعلى، وافقت شاكيد على تشكيل لجنة ستكون بمثابة سلطة بلدية للمستوطنة الجديدة.

من بين أمور أخرى، ستضع اللجنة الحدود الإقليمية لـ"مرتفعات ترامب"، والتي من المقرر أن تغطي مساحة 276 فدانا.

ووافقت شاكيد على تشكيل لجنة مماثلة لـ"غيفعوت عيدن"، مستوطنة جديدة أخرى.

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والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة بدأت في تشكيل لجنة تخطيط خاصة تتمتع بصلاحيات واسعة للمضي قدما في مشاريع البناء على الهضبة السورية المحتلة. وتتعلق الخطط ببناء مستوطنتين جديدتين هما "أسيف" و"متار".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعترف بالمنطقة الاستراتيجية كأرض إسرائيلية في مارس 2019. وفي تعبير عن الشكر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن إنشاء "مرتفعات ترامب".

وجاءت موافقة شاكيد في أعقاب الكشف عن انتقاد ترامب لنتنياهو لكون الأخير هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن على فوزه في الانتخابات العام الماضي.

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في أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الحكومة تخطط لزيادة عدد سكان مرتفعات الجولان بشكل كبير، كما شدد على أن إدارة بايدن ستواصل الاعتراف بالمنطقة كأراض إسرائيلية.

وقامت إسرائيل ببناء عشرات البلدات والقرى في الجولان على مر السنين، حيث يعيش هناك ما يقدر بنحو 26000 إسرائيلي حتى عام 2019، ويعيش هناك أيضا مجتمع كبير من أبناء الطائفة الدرزية.

المصدر: "تايمز أوف إسرئايل"

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