البحرية الأمريكية تؤكد إنقاذها 5 "مهربي مخدرات" إيرانيين قبالة عمان

أكدت البحرية الأمريكية إنقاذها عددا من الإيرانيين من قارب اندلع على متنه حريق قبالة سواحل سلطنة عمان أمس، مضيفة أن هؤلاء مشتبه فيهم بتهريب مخدرات.

ونشرت البحرية الأمريكية لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق قارب شراعي عربي (داو)، مرجحة أن ركاب القارب أشعلوا النار في شحنتهم غير القانونية.

وذكر الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له أن سفينة الدورية "سيروكو" التابعة له أنقذت خمسة أشخاص قالوا إنهم إيرانيون من القارب المنكوب، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

(1/3) U.S. Navy personnel rescued five mariners Dec. 15 after a fire caused an explosion aboard their vessel which was smuggling illicit drugs while transiting the Gulf of Oman.

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ووفقا للبيان، صادر البحارة الأمريكيون في القارب أكثر من 1745 كيلوغراما من الحشيش و500 كيلوغرام من الميثامفيتامين و30 كيلوغراما من الهيروين تقدر قيمتها الإجمالية بـ14.7 مليون دولار.

ومن المرجح أن هذه المخدرات تمثل نصف شحنة القارب المنكوب فقط، وتم تدمير النصف الثاني جراء الحادث.

وأكد الأسطول الخامس أن الإيرانيين الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى سلطنة عمان، اثنان منهم بواسطة مروحية لتقديم العلاج لهما.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"