وزير أردني سابق: اتفاقية مشروع ناقل البحرين ليست سرية

أكد وزير المياه والري الأسبق في الأردن حازم الناصر، اليوم الخميس، أن اتفاقية ناقل البحرين الأردني ليست سرية.

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وقال الناصر في حديث لوكالة "عمون" الأردنية إن اتفاقية ناقل البحرين الأردني معلنة، وتمت بعلم كافة الأردنيين. وأضاف إن مشروع ناقل البحرين هو مشروع الأردن الأول.

وكان الناصر قد وقع خلال تواجده في حكومة عبدالله النسور الاتفاقية مع إسرائيل.

ويأتي تصريح الناصر ردا على تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاتفاقية سرية وهدفها إعمار النقب.

المصدر: عمون