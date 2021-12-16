 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: فرقاطة للأسطول الشمالي تصيب هدفا بريا بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس منتدى "دافوس" ووزير الدفاع البريطاني

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس منتدى
الصورة من "سبق"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryup

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده ووزير الدفاع البريطاني بين والاس، عارضا معهما ملفات مختلفة.

واستعرض بن سلمان مع رئيس "دافوس" عددا من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.

أما خلال اللقاء مع والاس، فتم عرض مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في الجانب الدفاعي، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا