القوات المشتركة في اليمن تعلن السيطرة على مناطق واسعة إثر معارك مع الحوثيين غرب تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الأربعاء، سيطرتها على مناطق وقرى خلال معارك مع جماعة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات تمكنت من تطهير مناطق جديدة غرب مديرية مَقبنة غرب محافظة تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الحوثيين".

وأوضح أن "القوات المشتركة طهرت قرى الشطين والسويطي والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية ومعسكر المقصع بالكامل".

وأضاف أن "القوات تمكنت من تطهير السلاسل الجبلية في منطقة شمير ومناطق البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية".

ووفقا لـ"ألوية العمالقة"، فقد "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خلال المعارك العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة".

في المقابل، قالت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" إن طيران التحالف العربي شن غارتين على مديرية مقبنة غرب تعز، أسفرت إحداها في منطقة البرح عن "سقوط قتيلين أحدهما طفل، وإصابة ثلاثة آخرين".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"