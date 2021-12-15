سلطنة عمان: البحرية الأمريكية تنقذ إيرانيين بعد تعطل قاربهما

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، أن سفينة تتبع للبحرية الأمريكية أنقذت إيرانيين اثتين تعطل قاربهما، وتم نقلهما إلى مستشفى عماني لتلقي العلاج.

وذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أنه "قام مركز البحث والإنقاذ بسلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع كل من مركز الأمن البحري وشرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية بعملية نقل طبي لشخصين من الجنسية الإيرانية إلى مستشفى خولة بمحافظة مسقط لتلقي العلاج التخصصي اللازم بعد تعرض القارب الخشبي الذي كان يقلهما لعطل فني مؤثر".

وأوضحت الوكالة أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من الموقع نفذت "عملية إنقاذهما وعلى الفور تم نقلهما عبر الطائرة العمودية لسلاح الجو السلطاني العماني إلى المستشفى، فيما تم نقل ثلاثة مصابين آخرين إلى ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط".

وتابعت" "يأتي ذلك في إطار الخدمات الإنسانية والجهود الوطنية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين والعابرين أرض الوطن جنبا الى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى".

ولم يوضح المصدر العماني موقع وتوقيت الحادث وسبب تواجد سفينة البحرية الأمريكية بتلك المنطقة.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية"