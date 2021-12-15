التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية
Reuters
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أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها بالمملكة.
وقال التحالف في بيان إن "الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا".
وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة "أنصار الله".
المصدر: "واس"
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