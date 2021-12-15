وزير المالية اليمني: الاقتصاد يوشك على الانهيار ونتطلع إلى دعم من السعودية

حذر سالم بن بريك، وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من انهيار اقتصاد بلاده جراء استمرار الحرب منذ نحو 7 أعوام، مؤكدا الحاجة إلى دعم من السعودية.

وقال بن بريك، خلال ورشة العمل الأولى الخاصة ببناء قدرات وزارة المالية اليمنية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن "الاقتصاد اليمني يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار، ومن أهم التحديات تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني"​​​.

وأضاف: "أدى تراجع قيمة العملة إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وقد تسبب ذلك في أسوأ أزمة إنسانية بالوقت الراهن".

وأعرب عن "تطلع اليمن لوقوف المملكة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى، وتقديم مزيد من الدعم والمساندة".

وأكد "حاجة القطاع المالي في اليمن، للدعم المالي والعيني سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين".

وسجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا أمام الدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، عند 1380 شراء، و1398 بيعا، وذلك بعد أسبوع من تراجعه إلى 1677 للشراء و1703 ريالات للبيع.

المصدر: "سبوتنيك"