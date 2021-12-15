أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري ليبيا والإمارات

تسلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري كل من ليبيا والإمارات.

وذكرت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة التركية أن المراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفير ليبيا، مصطفى الجليب، ومن ثم سفير الإمارات، سعيد ثاني حارب الظاهري.

الرئيس أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد لدى تركياhttps://t.co/6lf6V1bvc3pic.twitter.com/aCueI5DGEX — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) December 15, 2021

الرئيس أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى تركياhttps://t.co/G1nAQ0Db9zpic.twitter.com/bZYfQKAspY — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) December 15, 2021

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية إلى الإمارات.

كما التقى أردوغان، الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، والوفد المرافق له في أنقرة.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة من بينها تدخل تركيا في الأزمة الليبية حيث كانت تدعم عسكريا حكومة الوفاق الوطني في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس خاصة في ظل إجراء الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم 24 نوفمبر، محادثات في أنقرة ناقشا فيها سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك والقضايا الإقليمية ووقع الطرفان على حزمة من اتفاقات التعاون في مجالات مختلفة.

المصدر: "الأناضول" + وكالات