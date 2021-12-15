الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات لوزير إسرائيلي تقر باعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

في موقف نادر، رحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته اليوم الخميس أنه "تنظر بإيجابية" إلى التصريحات التي ندد فيها بارليف باعتداءات وعنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم وشدد على ضرورة التصدي له، لافتة إلى أن هذه التصريحات تمثل أول اعتراف رسمي من قبل وزير إسرائيلي بـ"الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها عناصر الإرهاب اليهودي بحق الفلسطينيين".

وتابعت الوزارة أنها ترى في هذه التصريحات "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية"، لافتا إلى أن المنظمات الاستيطانية والسياسيين المؤيدين لها، في مقدمتهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بادروا إلى مهاجمة بارليف و"نعوه باللاسامية وعديد الألفاظ البذيئة".

وطالبت الوزارة أحزاب الوسط واليسار في الحكومة الإسرائيلية بأن "تخرج عن صمتها لتعلن بكل وضوح إدانتها ومعارضتها لإرهاب المستوطنين.. بما يساهم حقيقة في إنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويساعد أيضا في توفير المناخات والأجواء اللازمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

المصدر: RT