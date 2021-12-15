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التحالف: نفذنا عشرات العمليات ضد الحوثيين وقضينا على 165 عنصرا في 24 ساعة

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التحالف: نفذنا عشرات العمليات ضد الحوثيين وقضينا على 165 عنصرا في 24 ساعة
Reuters
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذ 29 عملية استهدفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدا القضاء على أكثر من 165 عنصرا من الحوثيين خلال 24 ساعة.

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ونقلت وكالة أنباء السعودية عن التحاف قوله: "نفذنا 24 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية..الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأضاف التحالف: "نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 عنصرا إرهابيا".

المصدر: "واس"

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