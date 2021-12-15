التحالف: نفذنا عشرات العمليات ضد الحوثيين وقضينا على 165 عنصرا في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذ 29 عملية استهدفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدا القضاء على أكثر من 165 عنصرا من الحوثيين خلال 24 ساعة.

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ونقلت وكالة أنباء السعودية عن التحاف قوله: "نفذنا 24 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية..الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأضاف التحالف: "نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 عنصرا إرهابيا".

#عاجل#التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت (4) آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من (25) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 15, 2021

المصدر: "واس"