الرئيس عون: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

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وقال الرئيس ميشال عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ساروج كومار، إن "الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي تمولونها".

الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 15, 2021

واطلع الرئيس عون من كومار خلال اللقاء على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في تمويل بعض المشاريع الملحة إجتماعيا وإنسانيا وإنمائيا.

المصدر: RT