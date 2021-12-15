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الرئيس عون: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي

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الرئيس عون: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي
Reuters
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

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وقال الرئيس ميشال عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ساروج كومار، إن "الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي تمولونها". 

واطلع الرئيس عون من كومار خلال اللقاء على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في تمويل بعض المشاريع الملحة إجتماعيا وإنسانيا وإنمائيا.

المصدر: RT

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