البحرين.. مسؤول صحي يكشف سبب إجراءات الانتقال إلى "المستوى الأصفر" بسبب كورونا

أكد الفريق البحريني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن قرار الانتقال احترازيا للمستوى الأصفر من 19 ديسمبر لغاية 31 يناير يأتي كإجراء استباقي للحفاظ على مستوى التصدي للجائحة.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إنه وفق إجراءات آلية الإشارة الضوئية بالمستوى الأصفر، فإن الحاصلين على الجرعة المنشطة سيمارسون حياتهم بشكل يتوافق مع إجراءات المستوى الأخضر.

ودعا المانع جميع المؤهلين ممن تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة التوجه مباشرة لأخذ التطعيم من المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها.

المصدر: /healthalert.gov.bh