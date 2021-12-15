البحرين.. مسؤول صحي يكشف سبب إجراءات الانتقال إلى "المستوى الأصفر" بسبب كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryob
أكد الفريق البحريني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن قرار الانتقال احترازيا للمستوى الأصفر من 19 ديسمبر لغاية 31 يناير يأتي كإجراء استباقي للحفاظ على مستوى التصدي للجائحة.
وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إنه وفق إجراءات آلية الإشارة الضوئية بالمستوى الأصفر، فإن الحاصلين على الجرعة المنشطة سيمارسون حياتهم بشكل يتوافق مع إجراءات المستوى الأخضر.
ودعا المانع جميع المؤهلين ممن تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة التوجه مباشرة لأخذ التطعيم من المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها.
المصدر: /healthalert.gov.bh
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.