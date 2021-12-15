"كتائب القسام" تطلق مناورات "درع القدس" لرفع الجاهزية القتالية
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rylr
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مناورات "درع القدس"، التي تهدف لرفع الجاهزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.
وفي بيان لها، أشارت "كتائب القسام" إلى أن "هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية".
وأضافت: "ننوه لأبناء شعبنا في قطاع غزة بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار"، مشيرة إلى أن "المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.