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"كتائب القسام" تطلق مناورات "درع القدس" لرفع الجاهزية القتالية

أخبار العالم العربي

Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عناصر من "كتائب القسام"
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مناورات "درع القدس"، التي تهدف لرفع الجاهزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.

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وفي بيان لها، أشارت "كتائب القسام" إلى أن "هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية".

وأضافت: "ننوه لأبناء شعبنا في قطاع غزة بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار"، مشيرة إلى أن "المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

المصدر: RT

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