الجيش الأردني ينفي إطلاق جندي النار على إسرائيليين على الحدود ويوضح التفاصيل

أكد مصدر مسؤول في الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، "عدم صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية"، الذي تداولته وسائل إعلام عبرية وغيرها.

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وفي بيان صحفي، أشار المصدر إلى أنه "في تمام الساعة 11:39 من صباح أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)، حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهيبية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود".



وأضاف المصدر: "صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل اثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي، دون حدوث أي احتكاك".



وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على أنها مستمرة بالتأكيد على كافة تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم، وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها، مؤكدة أن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي.

ودعا المصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقية الأخبار قبل نشرها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، بأن جنديا أردنيا أطلق، أمس الثلاثاء، النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الإسرائيليين الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية.

وأضاف الموقع أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

المصدر: "واللا" + RT