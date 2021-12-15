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مشهد يرصد مغادرة سيف الإسلام القذافي مقر مفوضية الانتخابات في سبها

أخبار العالم العربي

مشهد يرصد مغادرة سيف الإسلام القذافي مقر مفوضية الانتخابات في سبها
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تداولت مواقع ليبية مقطع فيديو يظهر فيه سيف الإسلام القذافي أثناء مغادرته مقر المفوضية العليا للانتخابات، فرع سبها، بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 14 نوفمبر الماضي.

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وبدا سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في المشهد محاطا بعدد من الحراس والمرافقين غير المسلحين، لحظة خروجه من مقر مفوضية الانتخابات المحلية في مدينة سبها الواقعة بجنوب غرب البلاد.

ورافق عدد من الأشخاص بالزي العسكري نجل القذافي الذي ركب وبعض الحراس سيارة دفع رباعي انطلقت به مغادرة المكان.

المصدر: RT

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