ولدا بقلبين ملتصقين.. الرئيس الجزائري يتكفل بمصاريف فصل توأمين في تركيا

تكفل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمصاريف فصل توأمين جزائريين ولدا بقلبين ملتصقين على حسابه الخاص في تركيا.

واستجاب تبون لنداء عائلة خرخار القاطنة ببلدية أولاد يعيش في ولاية البليدة، بالتدخل لأجل إجراء عملية جراحية في الخارج لتوأمين ملتصقين، صفاء وشفاء، بعد أسابيع من بث قناة "النهار" حالتهما ونداء الأب إبراهيم للرئيس.

وأكد الأب تكفل تبون شخصيا بحالة صفاء وشفاء، حيث سيتوجه الوالدان رفقة ابنتيهما اليوم الأربعاء إلى مطار هواري بومدين باتجاه إحدى مستشفيات تركيا، بعدما تكفل الرئيس الجزائري بكل مصاريف العملية والعائلة.

المصدر: صحيفة النهار