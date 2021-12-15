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جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية

أخبار العالم العربي

جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية
Reuters SAL/
الحدود الإسرائيلية الأردنية
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جنديا أردنيا أطلق يوم الثلاثاء النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية.

وأضاف الموقع أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

المصدر: "واللا"

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