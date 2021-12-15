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مصر تسجل 51 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 51 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 51 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21155، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 370819.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44 وفاة و799 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز" 

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