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قائد البحرية الإيرانية يشيد باستقبال سلطنة عمان سفنا عسكرية لبلاده في ميناء صلالة

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قائد البحرية الإيرانية يشيد باستقبال سلطنة عمان سفنا عسكرية لبلاده في ميناء صلالة
Reuters WANA NEWS AGENCY
زورق حربي إيراني
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أشاد قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بخطوة سلطنة عمان التي تمثلت باستقبالها سفنا عسكرية إيرانية في ميناء صلالة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن الأدميرال إيراني استقبل العميد عبد العزيز بن عبد الله المنذري، رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان في طهران.

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وأضافت أن الأدميرال إيراني أثنى على استقبال القوات المسلحة العمانية السفن الحربية الإيرانية داخل ميناء صلالة وسط ظروف كورونا الراهنة، مؤكدا استعداد البحرية الإيرانية  لاستضافة القطع البحرية التابعة للسلطنة لزيارة موانئ البلاد.

وتابعت أنه اعتبر أن هذه الزيارات تسهم في ترسيخ مزيد من العلاقات المتضامنة المستديمة بين الجانبين.

ونقلت عنه قوله: "رغم محاولات الأعداء وخصوم المنطقة، التي تهدف إلى تقويض العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، فإن هذه الأواصر الوثيقة المتجذرة في شعبي البلدين بلغت ذروتها اليوم".

 

المصدر: "إرنا" 

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