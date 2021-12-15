مصر.. نقل الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الكاتب والمحامي المصري ثروت الخرباوي لوعكة صحية، توجه على إثرها للمستشفى.

وقال الخرباوي في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "سامحوني أيها الأصدقاء لولا حاجتي للدعاء ما كتبت لكم، فأنا لا أحب أن أكتب عن أموري الخاصة".

وأضاف: "لكني أمر منذ فجر اليوم بوعكة قلبية وتحاملت على نفسي، ولكن ليس هناك من بديل، أنا الآن في طريقي للمستشفى، أسألكم الدعاء".

وانهالت التعليقات على المنشور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن الخرباوي قيادي منشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" وله عدة مؤلفات ومحاضرات فكرية.

المصدر: RT