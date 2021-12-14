مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لأن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
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أعلن مجلس التعاون الخليجي في قمته الـ42 المنعقدة في الرياض أنه يتطلع لأن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة معه.
وأكد المجلس في بيانه الختامي "أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي".
كما شدد على "أهمية مشاركة أعضائه في أي مفاوضات دولية مع إيران".
من جهة أخرى، أعرب المجلس عن رفضه "استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث" طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
المصدر: "العربية" + "الجزيرة"
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