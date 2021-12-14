محمد بن زايد معزيا بمهندس مصري كان أحد مصممي أبو ظبي: "عمل بصدق وإخلاص" (صورة)

نشر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد صورة نادرة للمهندس المصري عبد الرحمن حسنين مخلوف الذي توفي اليوم، وكتب معزيا أهله ووصفه بأنه أحد مصممي مخطط أبو ظبي.

وتعليقا على الصورة التي يظهر فيها مخلوف إلى جانب رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد، قال بن زايد عن مخلوف عبر حسابه في "تويتر" إنه "عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد.. أحد الرواد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي".

رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف..عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد..أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي .. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة pic.twitter.com/1C4ggq1BaI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 14, 2021

وكان مخلوف، المدير الأسبق لدائرة تخطيط المدن في أبوظبي، توفي اليوم عن عمر ناهز 98 عاما.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن مخلوف نشأ في صعيد مصر قرية (بني عدي).

تخرج في جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة عام 1950.

حاز على شهادة الدكتوراه في ألمانيا، من جامعة ميونيخ عام 1975، وقضى معظم حياته في أبو ظبي.

حصل على جائزة أبو ظبي في دورتها الخامسة عام 2010، وتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي عام 1964 كان أول من قام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل، ووضع مخططا مستقبليا لهما.

له كتاب: "رحلة العمر مع العمران"، يتحدث فيه عن حياته في أبو ظبي، وطلب الشيخ زايد عام 1968 من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبو ظبي، ويقول إن الأمم المتحدة رشحته لهذه المهمة وتم تعيينه مديرا لتخطيط المدن في العاصمة الإماراتية.

المصدر: RT + صحيفة "البيان" الإماراتية