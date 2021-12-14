الكويت تتسلم أول مقاتلتين من طراز "يوروفايتر تايفون" من شركة إيطالية
Reuters
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قالت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية (ليوناردو)، إن أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية وصلتا إلى البلد الخليجي.
وأضافت ليوناردو أن الطائرتين جزء من طلبية تضم إجمالا 28 طائرة سيتم تسليمها إلى القوة الجوية الكويتية.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، جورجيو موليه، الشهر الماضي إن ليوناردو ستُسلم الطائرات إلى الكويت في منتصف ديسمبر.
المصدر: "رويترز"
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