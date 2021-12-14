البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى ملك البحرين

وجه البابا فرنسيس رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن افتتح في 10 ديسمبر، في منطقة العوالي، الكاتدرائية الجديدة المكرسة للعذراء سيدة الجزيرة العربية.

وقال النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية، المطران باول هيندر، إن "الملك يأمل بزيارة للبابا فرنسيس إلى البلاد".

وأشار الى أن الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، سلم الملك حمد رسالة خطية من البابا فرنسيس تتضمن شكر وتقدير البابا إلى جلالته على افتتاح كاتدرائية العذراء مريم سيدة الجزيرة العربية بالبحرين. كما أشاد في رسالته باهتمامه بتعزيز العلاقات بين مختلف الأديان والثقافات.

وأشار هيندر إلى أن ملك البحرين، أعرب عن رغبته الكبيرة في رؤية البابا يومًا ما في البحرين، مضيفا: "ملك البحرين ثمن الدور المهم للبابا فرنسيس في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات ونشر قيم الأخوّة الإنسانيّة والتسامح والتعايش بين الجميع، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع دولة حاضرة الفاتيكان وتبادل الزيارات بما يسهم في ترسيخ المحبة وتعزيز السلام".

المصدر: وكالة "آكي"