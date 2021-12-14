سوريا.. عودة محطة تل تمر إلى العمل بعد تعرضها لقصف تركي

عادت محطة تحويل كهرباء تل تمر السورية للخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها نتيجة القصف التركي الذي استهدفها أمس الاثنين.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مدير عام الشركة أنور عكلة أنه "تم إصلاح خط ال66/ك.ف، المغذي للمحطة الذي يقع في مناطق خطوط التماس بين الجيش العربي السوري والاحتلال التركي".

وأشار إلى بدء تغذية النواحي والقرى والتجمعات السكانية في الريف الشمالي الغربي بالتيار الكهربائي تدريجيا".

وقالت الوكالة إن "المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية أمس على قريتي أم الكيف وتل جمعة بريف تل تمر الشمالي الغربي ما أدى لأضرار بخطوط التوتر الكهربائي وخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة".

المصدر: "سانا"