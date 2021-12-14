 
مباشر
عاجل
البيان الختامي للقمة الخليجية: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء

وليد جنبلاط محذرا: الهيكل بدأ ينهار على رؤوس الجميع

أخبار العالم العربي

وليد جنبلاط محذرا: الهيكل بدأ ينهار على رؤوس الجميع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rygl

سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط: "متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن؟ وماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال جنبلاط: "إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة (وزارة المالية) فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن. ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع".

يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز وصلت إلى لبنان، يوم 6 ديسمبر، في زيارة تستمر لعدة أيام، وسيتم خلالها عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا