"التونسي للشغل": الحكومة أبلغتنا أنها لا تمتلك أموالا كافية لسداد الأجور
Reuters الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي
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أعلن رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الحكومة أبلغت الاتحاد في اجتماعات مغلقة أنها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور.
وقال نور الدين الطبوبي إن "الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب".
وفي كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، أوضح الطبوبي أن الحكومة، التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، "اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، وقال إن الاتحاد يرفض تلك المقترحات.
المصدر: "رويترز"
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