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مصر.. تحديد موعد محاكمة نجل رجل الأعمال مرتكب جريمة الدهس المروعة

أخبار العالم العربي

مصر.. تحديد موعد محاكمة نجل رجل الأعمال مرتكب جريمة الدهس المروعة
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حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة في مصر، عصام فريد، تاريخ الأول من يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم كريم الهواري، لاتهامه بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطى مواد مخدرة.

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وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم كريم الهواري محبوسا بصفة احتياطية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكابه جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت 4 أشخاص، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المحددة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.

وكانت النيابة العامة قد أرفقت بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أدلة الثبوت التي تؤكد ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه، والتي تضمنت شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وأكدت النيابة أنه ثبت لديها من واقع مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما تبين من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

المصدر: اليوم السابع

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