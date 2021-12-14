"أنت حد دلق على وشك مية نار".. فتاة مصرية تتحدث عن مأساتها مع المتنمرين

عبرت الشابة المصرية، شروق العقدة، عن معاناتها لسنوات من التنمر بسبب "وحمة" في وجهها، والتي تمكنت لاحقا من تحويلها لقصة نجاح.

صرحت شروق، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، بأن إرادتها الحديدية جعلتها تتغلب على الأحاديث والأفعال السلبية التي تعرضت لها.

وأضافت أن أكثر الجُمل التي لا تستطيع نسيانها منذ الطفولة كانت سؤال أحدهم: "أنت حد دلق على وشك مية نار؟" مع أن مصابي الحروق شكلهم بيكون محتلف تماما. و"هل في حد ضربك بوكس؟" وكنت أستغرب هو في بوكس يعلم في المكان ده كله؟!"

وقالت العقدة أيضا "أنا طول حياتي أعتبر هذه الوحمة نعمة من ربنا وأتمنى من الجميع يتقبلوا الأشخاص المختلفين بعيدا عن النظرات والأحاديث الجارحة"