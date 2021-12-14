"حماس": زيارة بينيت إلى الإمارات تمثل "انحدارا قوميا وتخليا عن فلسطين ومشاركة بالعدوان علينا"

اعتبرت حركة "حماس" أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الإمارات، تمثل "انحدارا قوميا وأخلاقيا، وتخليا عن فلسطين، ومشاركة لإسرائيل في العدوان على شعبنا ومقدساتنا".

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وفي تصريح صحفي، قال إسماعيل رضوان، القيادي في "حماس": "زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بينت إلى دولة الإمارات تمثل انحدارا قوميا وأخلاقيا، وتخليا عن فلسطين، ومشاركة للكيان الصهيوني في العدوان على شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف رضوان: "ندين بشدة استقبال حكومة الإمارات للمجرم والسفاح بينت الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي تتزامن زيارته مع تصاعد عمليات القتل والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا، وتعاظم عمليات الاستيطان في أرضنا، ومخططاته التهويدية في القدس المحتلة".

زأكمل: "إن التطبيع المتسارع لحكومة الإمارات وخطواتها لتعزيز علاقاتها المختلفة مع المحتل الغاصب، يمثل طعنة غادرة لشعبنا، وخيانة للقضية والأمة، ولن يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين"

المصدر" RT"