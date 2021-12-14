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"فرانس برس": تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب"

أخبار العالم العربي

Reuters
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أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس"، بأنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب".

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وأوضح أحد المصدرين أن الرجال الثلاثة أعدموا في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم "الحوت"، وهو السجن الوحيد الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في البلاد، وأحدهم مدان لعلاقته بتفجير في الناصرية في صيف العام 2013، وآخر مدان لارتباطه بتفجير في محافظة كربلاء.

المصدر: AFP

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