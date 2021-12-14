الجيش المصري يجهز المنطقة الشمالية عسكريا في قاعدة محمد نجيب

شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (فتح - 4) والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

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وأكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية حرص مقاتلي المنطقة الحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة مصر.

وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضا مختصرا للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع.

وناقش وزير الدفاع المصري عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

المصدر: RT