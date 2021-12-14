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مصر.. البت في أكبر قضايا الإتجار بالبشر والأعضاء داخل مستشفيين شهيرين

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مصر.. البت في أكبر قضايا الإتجار بالبشر والأعضاء داخل مستشفيين شهيرين
Reuters
أرشيف
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تنظر الدائرة الـ10 جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، في قضية محاكمة 8 متهمين بالإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء البشرية داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

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وأحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي، وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر كسب المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم.

المصدر: أخبار اليوم

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